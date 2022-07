CM.IT | Assist di Shomurodov, così Belotti è più vicino alla Roma

Possibile via vai nell’attacco della Roma: Shomurodov si avvicina al Bologna, il suo addio apre la strada a Belotti, le ultime

Sorriso Roma in Israele con i giallorossi che si sono imposti 1-0 contro il Tottenham di Conte. Josè Mourinho può essere soddisfatto per la prestazione dei suoi, in attesa che dal mercato arrivino nuovi innesti.

Ore calde in particolare per l’attacco dove, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Eldor Shomurodov è destinato all’addio. L’attaccante uzbeko, sbarcato nella Capitale la scorsa estate e protagonista di una stagione non in linea con le attese, è sempre più vicino al Bologna. Le parti stanno lavorando alla chiusura della trattativa nelle prossime 24-48 ore. Un’uscita che aprirebbe le porte ad un volto nuovo in attacco con Andrea Belotti nome caldo.

Calciomercato Roma, Shomurodov al Bologna avvicina Belotti

Il trasferimento al Bologna di Shomurodov spianerebbe la strada all’arrivo dell’ex Torino alla corte di Mourinho. Svincolato dopo la fine del suo contratto con la società granata, Belotti ha ricevuto manifestazioni di interesse anche dalla Spagna e in particolare da Valencia e Villarreal. Il ‘gallo’ però davanti alla eventuale chiamata della Roma, sceglierebbe il club giallorosso.