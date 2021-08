Ultimo giorno di mercato: il punto sulle trattative legate alle big di Serie A, da Messias a Zaccagni fino ai colpi in mediana di Juventus e Roma

C’è tempo fino alle 20, poi il calciomercato estivo chiuderà i propri battenti. Un mercato che ha dovuto fare i conti con la pandemia e con disponibilità economiche sempre più ridotte per tutti i club. Tanti sono stati gli affari a costo zero e in prestito e in queste ultime ore tante sono ancora le trattative in ballo, molte coinvolgono anche i top club di Serie A. Da Messias a Zaccagni, fino al possibile ritorno di Pjanic alla Juventus: la situazione delle trattative più calde di queste ultime ore legate alle big nostrane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, centrocampista e attaccante per Allegri

L’ufficialità di Moise Kean potrebbe non essere l’unico affare di giornata per la Juventus. Il club bianconero, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, è ancora a caccia di rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. In primis a centrocampo, dove il nome più caldo è quello di Miralem Pjanic: il ritorno del bosniaco resta infatti una possibilità, con il giocatore che ha espresso ferma volontà di tornare in bianconero. Tra le alternative attenzione a Witsel, anche se il Borussia Dortmund sembra aver chiuso ad una sua partenza.

Non va esclusa nemmeno l’ipotesi che porta a Paredes, anche se la trattativa per l’argentino appare tutt’altro che semplice. Sempre in casa Psg piace Mauro Icardi per l’attacco. Kean potrebbe non essere l’unico rinforzo per il reparto offensivo, ma l’acquisto di un ulteriore attaccante per i bianconeri potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. L’argentino resta il primo nome, ma il suo futuro potrebbe dipendere anche da quello di Mbappe, obiettivo del Real Madrid. Non resterà invece Ihattaren, con l’olandese destinato ad approdare alla Sampdoria in prestito.

Calciomercato Milan, Messias è rossonero

Manca ormai solo l’ufficialità, poi Junior Messias sarà un nuovo giocatore del Milan. Colpo a sorpresa dei rossoneri, con il brasiliano che arriva dal Crotone in prestito: l’affare sarà ufficiale dopo che il giocatore completerà le visite mediche e l’iter burocratico. Per il Milan si tratta dell’11esimo acquisto, dopo l’ufficialità di Bakayoko e la trattativa conclusa per Adli. Il franco-algerino però resterà a Bordeaux per un’altra stagione. Con Messias sembra ormai essere chiuso il mercato del Milan in entrata, mentre in uscita si cerca sempre una sistemazione per Conti e occhio alla situazione Castillejo, che piace alla Real Sociedad, ma per cui c’è un ‘nodo’ legato al procuratore.

Calciomercato Napoli, Petagna verso la conferma

Attivo anche il Napoli, sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Il club azzurro ha chiuso per l’arrivo di Frank Zambo Anguissa dal Fulham: per il centrocampista del Camerun si attende ormai solo l’ufficialità, dopodiché sarà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo di mister Spalletti. Affare da 400 mila euro per il prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. E proprio alla corte del tecnico toscano potrebbe restare Andrea Petagna, obiettivo della Sampdoria. La permanenza dell’attaccante triestino sembra sempre più possibile e per questo i blucerchiati si sono informati su Seferovic. Altre poi le operazioni in uscita: da Gaetano destinato alla Cremonese a Machach che può finire in Ungheria.

Calciomercato, dalle romane ad Inter e Atalanta: la situazione

Tra le altre big ultimo giorno di mercato particolarmente attivo per la Lazio: il club biancoceleste è a caccia di un esterno d’attacco da regalare a Maurizio Sarri. Sfumato Kostic, che non verrà ceduto dall’Eintracht, i biancocelesti sembrano ormai ad un passo da Mattia Zaccagni. Il giocatore del Verona ha il contratto in scadenza e può approdare nella capitale per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Restando a Roma, invece, i giallorossi studiano un nuovo rinforzo a centrocampo: il sogno è Zakaria, ma non è semplice. Intanto Pastore ha rescisso, l’esubero Nzonzi piace a tre club, mentre l’agente di Villar ha sottolineato in esclusiva a Calciomercato.it come lo spagnolo non lascerà la capitale.

Chiuso invece il mercato dell’Inter, che dopo l’acquisto di Correa non effettuerà altre operazioni. Diverso invece il discorso dell’Atalanta, che ha ufficializzato Koopmeiners, ma potrebbe ancora intervenire sul mercato in caso di un’uscita. Attenzione in particolare al nome di Boga del Sassuolo.