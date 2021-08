CMIT – Calciomercato Roma, tre club su Nzonzi: le condizioni del francese

Il centrocampista giallorosso è stato fatto fuori da Mourinho. Piace in Francia a OM e Lille.

Dopo la rescissione di Pastore, comunicata ieri sera, Pinto ha un altro obiettivo immediato: chiudere con Nzonzi. Il clima tra le parti resta molto teso, ma il gm giallorosso proverà fino alla fine a liberarsi dell’alto stipendio del giocatore da 4 milioni di euro. Come? Puntando proprio sull’interesse di Olympique Marsiglia e Lille. Si tratta, infatti, di due destinazioni gradite, anche se il mediano transalpino ha già dettato le condizioni: non è disposto a rinunciare a parte dello stipendio, e punta all’addio solo a fronte di una congrua buonuscita. L’offerta dell’Al-Ryaan non ha invece convinto il transalpino per alcune modalità. In ogni caso, la proposta non era più alta del suo attuale stipendio. L’ipotesi maggiormente gradita, ricordiamolo, resta quella della rescissione del contratto.