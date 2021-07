Il mercato delle big di Serie A ruota attorno ai colpi in mediana: Roma, Juventus, Milan, Atalanta ed Inter, tutte sono a caccia di rinforzi a centrocampo

Con ancora pochi affari all’attivo e tanti nomi in ballo, il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo. Pochi sono i club che si stanno realmente muovendo ufficializzando nuovi acquisti, ancor meno quelli che sembrano in grado di poter spendere subito. Di certo però è che tutti (o quasi) i top club di Serie A sono a caccia di rinforzi per quanto riguarda un reparto in particolare: il centrocampo. Dalla Juventus alla Roma, passando per Milan e Atalanta, le big sono al lavoro per nuovi innesti in mediana: i nomi sul mercato sono tanti, da Locatelli a Xhaka fino a chi potrebbe trasferirsi da una big ad un’altra come Pobega, tutti i nomi al centro delle trattative. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Locatelli e non solo per la Juventus

A guardare in particolare al centrocampo è la Juventus. Il club bianconero è a caccia di nuovi innesti, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri. Rafforzare la mediana è la priorità della dirigenza e il primo nome sulla lista bianconera è quello di Manuel Locatelli. Incontri con il Sassuolo per cercare di limare la distanza richiesta dai neroverdi proseguono. Il classe 1998 è il grande obiettivo, ma il club emiliano chiede solo cash: l’eventuale inserimento di Dragusin nella trattativa è una situazione al momento in stand-by.

Attenzione però: oltre a Locatelli la Juventus potrebbe concretizzare un doppio colpo in mediana. Il piano è quello di riportare in bianconero Miralem Pjanic. Il bosniaco a Barcellona ha deluso e non è escluso possa lasciare la Catalogna. Il suo agente, come riferito in esclusiva da Calciomercato.it, sarà prossimamente in Italia. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter: con la Juventus concentrata in primis su Locatelli, i nerazzurri, che cercano soprattutto esterni di centrocampo, potrebbero trovare un’intesa per Pjanic. In casa meneghina tiene banco infatti anche la situazione legata al rinnovo di Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022: proprio la Juventus sarebbe interessata al croato.

Calciomercato Milan, dubbio Pobega e caccia al ’10’

Oltre al discorso legato a Pjanic, l’Inter è poi a caccia di un innesto per le corsie. Bellerin resta uno dei nomi più caldi, ma attenzione anche ad altre piste, tra cui Nandez, che per duttilità potrebbe fare comodo ad Inzaghi. Anche il Milan però, restando nel capoluogo lombardo, è a caccia di rinforzi in mediana. I rossoneri sono la società che più ha speso fino ad ora, ma non sembrano intenzionati a fermarsi qui. Sembra vicinissimo l’innesto del giovane francese Bondo dal Nancy, classe 2003, ma il grande obiettivo è il trequartista. I contatti per Vlasic sono vivi, ma gli ostacoli non mancano. La pista Luis Alberto non appare così semplice, ma non vanno esclusi altri profili. Da Isco a James Rodriguez: i rossoneri però potrebbero approfittare di qualche occasione a fine mercato.

Nel frattempo ci sono dubbi attorno al futuro di Pobega. Al Milan serve un vice-Kessie, da capire se il giovane cresciuto nel vivaio rossonero possa interpretare quel ruolo o no. Nel caso non è da escludere una cessione, con l’Atalanta che potrebbe bussare alle porte del Milan. I bergamaschi hanno Koopmeiners come primo obiettivo. L’olandese piace anche al Napoli, ma se non dovesse arrivare, il classe 1999 ex Spezia sarebbe la prima alternativa.

Calciomercato Roma, Xhaka ad un passo

Anche in casa Roma è prioritario un acquisto in mediana. Affare ormai in dirittura d’arrivo, visto che Granit Xhaka è davvero vicino. L’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto di Sambi Lokonga dall’Anderlecht, che dovrebbe essere il sostituto dello svizzero. Mourinho potrà quindi accogliere il giocatore di origini albanesi: grande richiesta del tecnico portoghese che è pronto a consegnargli le chiavi del centrocampo giallorosso.