Calciomercato Juventus, idea Barcellona | Scambio Dybala-Griezmann

Dalla Francia rivelano una clamorosa indiscrezione di mercato: il Barcellona avrebbe contattato la Juventus per uno scambio stellare

La stagione della Juventus è ripartita dal ritiro della Continassa, ma soprattutto è ripartita da Massimiliano Allegri. Dopo due anni in cui la guida tecnica non è mai sembrata salda, il ritorno del tecnico livornese sembra aver già ridato certezze e stabilità alla ‘Vecchia Signora’. L’allenatore sta già lavorando fianco a fianco con la dirigenza bianconera per trovare le giuste soluzioni sul mercato, anche perché le risorse economiche a disposizione non sono certo illimitate. In questa prima settimana di ritiro, la Juventus ha avuto subito a disposizione Paulo Dybala: l’argentino ha voglia di recuperare dopo la difficile annata vissuta nella scorsa stagione a causa degli infortuni. Dalla Francia, però, rivelano come il numero ’10’ bianconero potrebbe essere inserito in un clamoroso scambio col Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, nuova idea del Barcellona | Scambio Dybala-Griezmann

I rapporti tra la Juventus ed il Barcellona sono ottimi, come dimostrato dallo scambio di plusvalenze messo in atto la scorsa estate con Arthur e Pjanic. I catalani stanno costruendo la squadra intorno alle indicazioni di Ronald Koeman e hanno già aggiunto giocatori del calibro del ‘Kun’ Aguero e di Memphis Depay. La rivoluzione del reparto offensivo, però, potrebbe non essere ancora finita. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, i blaugrana avrebbero contattato la Juventus per uno scambio tra Griezmann e Paulo Dybala. Un’operazione che coinvolgerebbe due grandi stelle e che potrebbe rimescolare gli equilibri del calcio italiano ed europeo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come scritto su Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Joya è in odore di rinnovo con la Juventus e sono in programma due summit molto importanti in questo senso. L’idea del Barcellona, però, potrebbe tentare la dirigenza bianconera: con Paulo Dybala, infatti, potrebbe mettere a bilancio una grande plusvalenza e, allo stesso tempo, arrivare ad un top player. Griezmann, che in blaugrana non è riuscito a ripetere i fasti dell’Atletico Madrid, rimane un giocatore straordinario: un attaccante che ha trascinato la Francia alla vittoria del Mondiale. Al momento, comunque, la Juventus sembra intenzionata a continuare con Dybala, però questa idea di mercato potrebbe rappresentare una grande tentazione.