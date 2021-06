L’Atalanta continua a tenere Koopmeiners nel mirino: distanza sullo stipendio e con l’AZ. Il Napoli monitora la situazione

Teun Koopmeiners è il primo obiettivo dell’Atalanta per la mediana: per il centrocampista classe ’98 dell’AZ Alkmaar è aperta una trattativa che nelle scorse ore sembrava esser già chiusa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono ancora delle distanze da colmare. Il club olandese, infatti, dopo una prima richiesta di 20 milioni è disposto a trattare ma di poco sulla cifra per il cartellino del calciatore in scadenza nel giugno del 2023. L’Atalanta viaggia intorno al 15/16 milioni di euro ma non è ancora un’offerta ritenuta soddisfacente dalla società orange. Inoltre, anche sullo stipendio del calciatore ci sono delle distanze da colmare: l’Atalanta ha offerto poco più di un milione a stagione mentre il mediano chiede il doppio ed il suo entourage è disposto a scendere di poco rispetto a questa cifra. Non sono distanze incolmabili, ma si sta spingendo Per far sì che possono essere chiuse nel più breve tempo possibile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’Atalanta prova a stringere: Napoli alla finestra

Il motivo per cui la società di Percassi sta provando a strappare il sì al calciatore rapidamente è legato anche al possibile inserimento di altre società italiane. Koopminers piace ancora al Napoli, i contatti con degli intermediari resistono in modo importante. il club azzurro sta scegliendo l’eventuale strategia da adottare nelle prossime ore qualora non dovesse esserci il closing con l’Atalanta.

Muoversi subito o attendere la cessione di Fabian? Per il Napoli, inoltre, non ci sarebbe neppure il problema dell’ingaggio. Attorno ai 2 milioni per il Napoli è una cifra assolutamente accettabile per i parametri partenopei.