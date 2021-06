Da ieri pomeriggio Calhanoglu è dell’Inter. I nerazzurri puntano ora su un altro (ex) rossonero, il Milan reagisce provando il colpo in Premier

Partiamo dal prima e poi dal dopo. Il prima è l’ufficialità di Hakan Calhanoglu come nuovo giocatore dell’Inter. Il trequartista turco lascia il Milan a costo zero, emulando il suo vecchio compagno Donnarumma (il terzo sarà Kessie?) firmando coi nerazzurri un contratto di tre anni da circa 5,5-6 milioni di euro bonus inclusi. “Sono contento, approdo in un grande club. Ho già parlato con Inzaghi, voglio vincere il campionato e fare bene in Champions“, queste le prime parole da neo calciatore interista del 27enne di Mannheim che potrebbe scegliere la maglia numero 11 visto che la 10 è di Lautaro Martinez, almeno per il momento non in partenza. Il dopo Calhanoglu ve lo raccontiamo adesso qui su Calciomercato.it: l’Inter ci ha preso gusto e punta su un altro (ex) rossonero, il Milan prova a reagire con un grande colpo in Premier, in casa degli ‘amici’ del Chelsea.

Dicevamo che l’Inter ci ha presto gusto, un gusto tutto rossonero perché dopo Calhanoglu ora nel mirino c’è Matteo Pessina. Protagonista un po’ a sorpresa a Euro2020 con la maglia azzurra, il centrocampista classe ’97 milanista non lo è più anche se il club di Elliott vanta il 20% su una futura rivendita. Tale diritto potrebbe però perderlo alla 100esima presenza del 24enne brianzolo con la maglia dell’Atalanta, in aggiunta a un esborso minimo di 2 milioni di euro. Ieri Marotta e soci si sono incontrati col suo agente Beppe Riso nella sede di viale della Liberazione, chiaramente prima di tentare un affondo i nerazzurri dovrebbero operare qualche cessione a centrocampo. Di certo non basterebbero quelle degli esuberi Nainggolan (andrà via praticamente a zero) e Joao Mario, per il quale si cercano nuovi acquirenti dopo l’interruzione della trattativa con lo Sporting.

La ‘Dea’ starebbe trovando qualche difficoltà per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022 e questo può magari agevolare l’Inter (che, della scuderia di Riso, stima pure Mancini della Roma) in sede di trattativa. I rapporti tre le due società sono ottimi, ma si partirebbe sempre da una base di 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, dal Chelsea il post Calhanoglu

L’Inter prende Calhanoglu e pensa a Pessina, il Milan che fa? I rossoneri sono chiamati a una reazione, in concreto a prendere un sostituto degno del turco. Le informazioni raccolte da CM.IT negano contatti con l’ex nerazzurro Rafinha, mentre in queste ore sono state rilanciate le voci su un forte interesse per Hakim Zieych. Va detto che, come anticipato dalla nostra redazione, il Milan ha già incontrato un intermediario del Chelsea per parlare del marocchino, nel mirino anche del Napoli di Spalletti e del quale Tuchel non ha una gran considerazione. Maldini vuole provare a prenderlo in prestito, con annesso diritto di riscatto come per Tomori. L’ostacolo può essere l’ingaggio di circa 6 milioni di euro.

L’alternativa a Ziyech potrebbe essere un altro ‘esubero’ dei top club, vedi Ceballos del Real Madrid o Kovacic sempre dei ‘Blues’. Dai quali potrebbero arrivare già Giroud, a patto che lo liberino a zero, e l’ex Bakayoko, di ritorno a Londra dopo l’esperienza al Napoli.