CM.IT | Calciomercato Milan, incontro per Bakayoko: cifre e dettagli

Il MIlan ripensa a Tiémoué Bakayoko. Incontro con l’entourage dell’ex rossonero: tutte le cifre e i dettagli

Giornata d’incontri oggi a Casa Milan. Dopo il riscatto a titolo definitivo di Tomori, il club rossonero continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli i rinforzi richiesti nelle altre posizioni. Per quanto riguarda il centrocampo e la trequarti, in mattinata si è tenuta una riunione tra gli esponenti dell’agenzia che cura gli interessi, tra gli altri, di Jonathan Ikoné, Lovro Majer, Nacho e Tiémoué Bakayoko. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Già in passato vicino al ritorno in rossonero, il mediano ex Napoli è stato oggetto di colloqui molto approfonditi. Visto il contratto in scadenza a giugno 2022, il Chelsea, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Nonostante il vincolo di breve durata, i Blues partono da una valutazione vicina ai 20 milioni di euro. Ad oggi, la via del prestito non viene considerata in quel di Londra, se non previo un rinnovo strategico per un’ulteriore stagione. In passato, anche Nacho è stato un obiettivo concreto dei rossoneri.