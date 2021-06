Arrivano conferme importanti sull’interessamento del Milan per Ziyech, tra nuovi incontri e possibili scenari

In attesa di capire le intenzioni definitive di Calhanoglu sul fronte rinnovo, il Milan continua a guardarsi attorno per rinforzare la propria trequarti, anche in fascia. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dei sondaggi effettuati dalla dirigenza per Hakim Ziyech. Poco utilizzato da Tuchel nella seconda parte di stagione, il fantasista marocchino viene ritenuto cedibile dal Chelsea, che ha dato mandato ad un intermediario di fiducia di trovare potenziali acquirenti.

ZIYECH-MILAN: Perché È Un SUPER COLPO di Calciomercato

Calciomercato Milan, nuovo incontro per Ziyech: gli scenari

L’ex Ajax, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è un profilo che piace parecchio ai rossoneri e il concetto è stato ribadito nel corso di un incontro con l’intermediario dei Blues andato in scena due giorni fa. Pronto a cogliere un’occasione importante, il Milan deve scontrarsi con i costi elevati del cartellino (32-35 milioni di euro) e dell’ingaggio (circa 6 milioni) e le prossime settimane saranno utili per capire se sia possibile impostare una trattativa in prestito o con uno scambio. L’agente del calciatore, nelle scorse settimane è stato contattato anche da tre club stranieri.

Per un affondo immediato e a titolo definitivo, servirebbe qualche cessione importante a stretto giro di posta. Discorso simile va fatto per il Napoli. Spalletti ammira molto il 28enne, ma prima di muovere passi concreti serve la cessione di uno tra Insigne, Lozano e Politano.