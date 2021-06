Il Chelsea campione d’Europa è al centro di numerose voci di calciomercato legate anche al futuro di Ziyech

Ziyech è entrato prepotentemente nel mirino del Napoli dopo l’ufficialità di Luciano Spalletti. Qualora dovessero esserci movimenti in attacco, in particolare legati a Lorenzo Insigne o a Hirving Lozano, l’attaccante del Chelsea diventerebbe uno dei primissimi nomi nella shortlist partenopea. Ziyech rappresenta il prototipo dell’esterno che piace al tecnico di Certaldo, un condensato di tecnica, rapidità e fantasia: il Napoli lo segue, inoltre, per la sua possibilità di essere schierato sia a sinistra sia a destra quindi come potenziale alternativa sia ad un addio di Insigne che a quello di Lozano.

Calciomercato Milan e Napoli, il punto su Ziyech

Proprio perché legato ad eventuali operazioni in uscita, il gradimento per l’ex Ajax, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non si è ancora tramutato in contatti ufficiali o trattative. Lo stesso discorso vale per il Milan, i cui sondaggi esplorativi sono datati a circa un mese fa. Ad oggi, non c’è nulla di concreto per il mancino 28enne, almeno per quanto riguarda l’Italia. Il Chelsea, dal canto suo, non si è ancora pronunciato sulla cedibilità di Ziyech, a differenza di quanto accaduto per altri giocatori della rosa, ritenuti sacrificabili per finanziare il mercato in entrata.