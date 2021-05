Il Chelsea vuole regalarsi Romelu Lukaku per battagliare con il Manchester City anche in Premier League. Difficile arrivare a Kane ed Haaland

La situazione economica dell’Inter non è certo delle migliori e il rischio di perdere alcuni dei giocatori chiave è davvero grande. Questi sono stati soprattutto i giorni di Hakimi al Psg. Sembrava un affare in dirittura d’arrivo ma il suo agente, Alejandro Camano, ha fatto chiarezza, ai microfoni di Calciomercato.it, spiegando che al momento non sta trattando con nessuna squadra.

Calciomercato Inter, assalto Chelsea a Lukaku

Ma il calciomercato è davvero lungo e l’ex Borussia Dortmund non è certamente l’unico giocatore apprezzato dalle grandi squadre. Romelu Lukaku piace parecchio in Premier League: nella serata di ieri il Daily Mail ha rilanciato la possibilità che il centravanti belga possa far ritorno al Chelsea. I Blues vogliono regalarsi un bomber per competere con il Manchester City anche in campionato. Difficile arrivare a Kane e Haaland, proprio per questo l’idea Lukaku potrebbe prendere piede. A far spazio al calciatore sarà certamente Giroud, sempre più vicino al Milan, destinato a non rinnovare con il Chelsea.