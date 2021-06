Calciomercato Milan, Sergio Ramos tratta | Richiesta shock a Maldini

Secondo ‘El Chiringuito tv’ Sergio Ramos, nella trattativa col Milan, avrebbe chiesto cifre ingenti per il trasferimento

Prossimo alla scadenza di contratto, Sergio Ramos ha già annunciato il suo addio al Real Madrid. Lo spagnolo classe 1986, tra i migliori difensori dell’era moderna, sta valutando molteplici opzioni e tra queste c’è anche la Serie A. Oltre alle voci sul presunto interesse della Roma di Mourinho, per Ramos resta l’ipotesi Milan, nonostante il club più vicino al suo acquisto ora sia il PSG. A spaventare la dirigenza rossonera sono però le ingenti richieste del giocatore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sergio Ramos ha deciso: ecco la nuova squadra!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, la richiesta di Sergio Ramos a Maldini: 20 milioni alla firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Sergio Ramos | Maldini esulta

Sergio Ramos, riporta ‘El Chiringuito Tv’, nei contatti con Paolo Maldini avrebbe chiesto 20 milioni di euro come premio per la firma e un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione. Cifre importanti per un giocatore importante. Ma nell’attuale condizione di crisi economica sarà difficile per i milanesi accontentarlo.