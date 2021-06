Calciomercato Roma, idea Sergio Ramos: gli aggiornamenti

Nei giorni scorsi il nome di Sergio Ramos, che ha detto addio al Real Madrid, è stato accostato anche alla Roma: gli aggiornamenti

Addio al Real Madrid, non senza polemiche. Sergio Ramos ha chiuso la sua esperienza con i blancos ed ora è alla ricerca di un’altra avventura. Il difensore spagnolo è stato accostato anche alla Serie A: si è parlato un interesse del Milan, ma anche della Roma con presunti contatti tra il nuovo tecnico giallorosso Josè Mourinho e l’esperto difensore spagnolo. Un approdo nel nostro campionato di Sergio Ramos è reso complicato dalle richieste economiche del calciatore, come raccontato da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, nessun interesse per Sergio Ramos

A chiudere le porte ad un possibile sbarco alla Roma di Sergio Ramos sono le ultime informazioni che arrivano da ‘Sky’. Secondo l’emittente satellitare, infatti, non ci sarebbero stati contatti tra il club giallorosso e il 35enne. La società capitolina non sarebbe pensando a Sergio Ramos ed avrebbe altre idee per la propria retroguardia. Per il difensore sono in corso il Psg e i due club di Manchester, City ed United, oltre all’affascinante ritorno al Siviglia.