Calciomercato Roma, Florenzi la carta per il colpo in Serie A

Calciomercato Roma, Alessandro Florenzi non resterà in giallorosso: ecco l’idea di Mourinho per mettere le mani su un obiettivo in A

La Roma riabbraccia Alessandro Florenzi ma soltanto per poco. Di ritorno dal PSG, l’esterno partirà nuovamente, a meno che Mourinho non decida diversamente. Ma il tecnico portoghese potrebbe acconsentire, stando a quanto riportato da ‘Il Romanista’, a una sua partenza nell’ambito di uno scambio. Le indiscrezioni riferiscono di un tentativo di inserire il giocatore nella trattativa con l’Atalanta per Pierluigi Gollini, prima alternativa a Rui Patricio. L’Atalanta chiede però una cifra tra i 6 e gli 8 milioni come conguaglio ulteriore.