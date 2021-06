Sergio Ramos giocherà al Psg. Il difensore, in scadenza di contratto con il Real Madrid, avrebbe comunicato la sua nuova squadra ad alcuni giocatori dei blancos

Non ci sarà l’Italia nel futuro di Sergio Ramos. Il difensore, che ha deciso di lasciare il Real Madrid, è stato accostato negli ultimi giorni a Milan e Roma. Nessuna trattativa ma solo voci che hanno fatto sognare per qualche momento i tifosi. In passato il calciatore è stato accostato anche alla Juventus ma anche in questo caso nulla di concreto.

E’ facile immaginare per Ramos – viste le alte richieste – un futuro in Premier League o al Psg e così sarà stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Tiempo de Juego’, il difensore avrebbe detto ad alcuni giocatori del Real Madrid, ormai suoi ex compagni, che si trasferirà a Parigi.