Calciomercato Inter, Pessina e non solo: doppia pista | Scippo a Mourinho

L’Inter scandaglia il calciomercato alla ricerca dei colpi giusti per Simone Inzaghi. Spunta la doppia pista in Serie A: si tenta lo scippo a Mourinho

Non è una sessione di calciomercato semplice per l’Inter. I nerazzurri devono fare i conti con grandi ristrettezze economiche che non permettono di certo spese pazze per la Beneamata. Anzi, almeno un grosso sacrificio è richiesto per sanare i conti e permettere a Beppe Marotta di mettere a segno qualche colpo interessante per puntellare la rosa di Simone Inzaghi.

In tal senso, il primo indiziato a lasciare l’Inter per finanziare il mercato è Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG resta in pole position per il laterale ex Borussia Dortmund, con la volontà di chiudere l’affare in tempi brevi. Sul piatto 70 milioni di euro, bonus compresi, ma l’Inter continua a chiederne 70 più bonus. Una distanza che pare comunque colmabile, anche perché il calciatore ha espresso la sua preferenza proprio in favore dei transalpini, con il Chelsea che resta in secondo piano. E, dunque, uno sguardo anche al mercato in entrata. L’Inter ha messo nel mirino due interessanti calciatori che militano in Serie A: una notizia che non piacerà a José Mourinho. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Marotta punta Mancini e non solo: sondaggio per Pessina

Il primo nome finito nel taccuino di Marotta, secondo la Rosea, è quello di Gianluca Mancini. Il difensore goleador si è messo in evidenza con la maglia della Roma, che ha tutta l’intenzione di rinnovargli il contratto. Un nome da cui José Mourinho dovrebbe ripartire, ma per cui l’Inter ha effettuato un sondaggio e resta alla finestra. Servirà un’altra partenza illustre, quella di Milan Skriniar per finanziare l’eventuale colpo.

Attenzione, però, anche a Matteo Pessina. Tra Atalanta e Nazionale italiana, le qualità del centrocampista sono emerse senza dubbi. Servirà, però, anche in questo caso, completare altri addii a centrocampo per tentare l’assalto. Intanto, l’incontro con Riso di ieri, che vi abbiamo già riportato nei dettagli, potrebbe essere servito anche a parlare dei loro profili. L’Inter, seppur con grandi impedimenti, si muove sul calciomercato.