Calciomercato Inter, Marotta punta Jordi Alba | Offerta di scambio

L’Inter va all’assalto di Jordi Alba per rinforzare la fascia sinistra sul calciomercato. Il piano di Marotta per arrivare al terzino spagnolo

L’Inter ragiona sul calciomercato, valutando le piste migliori per rinforzare la sua rosa, al netto delle ristrettezze economiche. I nerazzurri sicuramente non stanno vivendo un periodo felice sotto il profilo societario, con Suning che ha grande difficoltà di spesa e gestione. Con ogni probabilità, almeno un big dovrà essere sacrificato, ma intanto il mercato si muove anche in entrata e potrebbe portare qualche occasione interessante da cogliere per Beppe Marotta.

Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, una pista calda è quella che porterebbe Jordi Alba a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il terzino piace non poco alla società nerazzurra, che fiuta la possibilità di rinforzare la sua fascia sinistra con un nome di assoluto valore e subito pronto a garantire prestazioni di alto livello. Alba rappresenta un profilo affidabile e il tempismo potrebbe essere quello giusto, dato che il Barcellona, a parte Messi e ter Stegen, pare non avere calciatori incedibili in vista della prossima sessione di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Jordi Alba nel mirino: offerta di Marotta

Questione di tempismo, dicevamo. I blaugrana, anche per voce del presidente Laporta, hanno fatto intendere che dovranno abbassare sensibilmente il monte ingaggi. In quest’ottica l’addio di Jordi Alba gioverebbe alle casse degli spagnoli. Il calciatore ha, infatti, un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro e un contratto fino al 2024.

L’Inter ha perso Ashley Young a sinistra e ha tutta l’intenzione di acquistare un mancino di alto livello per coprire quel ruolo. Ci sono già stati contatti tra le parti e l’arrivo di Alba potrebbe essere favorito dalle condizioni fiscali presenti in Italia con il Decreto Crescita. Il calciatore ha sempre dichiarato di voler terminare la carriera al Barcellona, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di provarci. Inoltre, secondo quanto riportano dalla Spagna, ci sarebbe già un’offerta sul tavolo da parte dei nerazzurri, che includerebbe delle contropartite tecniche. Spunta il nome di Jordi Alba per l’inter: Marotta fiuta il colpo di pregio per la fascia sinistra di Inzaghi.