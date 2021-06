L’arrivo di Hakan Calhanoglu ormai è cosa fatta, ma in casa Inter si deve pensare a cedere: non solo Hakimi in partenza

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter si appresta a comunicare ufficialmente l’ingaggio, a parametro zero, di Hakan Calhanoglu, che arriva dopo la scadenza del contratto col Milan e il malore occorso a Christian Eriksen. L’ex numero 10 rossonero in arrivo, ma in casa nerazzurra si pensa anche alle cessioni. Quella più vicina riguarda Achraf Hakimi, esterno marocchino arrivato lo scorso anno dal Real Madrid per 40 milioni di euro e per il quale Chelsea e Paris Saint-Germain si stanno dando battaglia a suon di rilanci. Il club di Suning vorrebbe ricavare da questo affare una cifra compresa tra 70 e 80 milioni di euro. Ma, secondo il direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, non sarà l’unico addio: “Presumo che l’Inter dovrà sostenere due cessioni eccellenti, mi riferisco ad Hakimi e Lautaro Martinez“, le sue parole a ‘Radio Radio’. Dunque, anche il ‘Toro’ sulla lista dei possibili partenti: una situazione che, se dovesse essere confermata, potrebbe portare la società meneghina a dover trovare un nuovo partner per il confermatissimo Romelu Lukaku.