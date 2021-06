Calhanoglu è il primo colpo ufficiale del calciomercato Inter. Ma Marotta prova il bis: nuovo colpo gratis in Serie A

Da ieri Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo il malore in campo accusato da Eriksen nel match tra Danimarca e Finlandia di Euro2020, Beppe Marotta è corso subito ai ripari. Con un blitz clamoroso, l’amministratore delegato nerazzurro ha strappata il sì del centrocampista turco, in scadenza di contratto con il Milan che non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo. Ma Calhanoglu potrebbe non essere l’unico colpo a costo zero dei campioni d’Italia in questa sessione estiva di mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Juventus, irrompe l’Inter su Dzeko

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Enrico Camelio ha svelato che “mi hanno riferito che se verrà ceduto Lautaro Martinez e non ci sarà disponibilità economica per comprare un altro attaccante, allora l’Inter proverà a prendere Edin Dzeko, ma senza pagarne il cartellino. Sulla operazione ci sarebbe già l’ok del tecnico Inzaghi che stima il bomber bosniaco. Bisogna capire se la Roma sarà disposta a lasciarlo andare via gratis, anche se dalla sua partenza risparmierebbe 14-15 milioni di euro lordi. Inoltre su Dzeko c’è sempre la Juventus“.