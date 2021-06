VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, Riso: “Dimarco e Sensi restano”

Calciomercato Inter, giornata calda non solo per Calhanoglu: alla sede del club nerazzurro presente anche l’agente Beppe Riso

E’ il giorno di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il blitz dei nerazzurri ha portato all’accordo con il centrocampista ormai ex Milan, operazione importante per sopperire alla presumibile lunga assenza di Eriksen. Ma in casa interista si ragiona anche su altri fronti.

Infatti, è in sede Beppe Riso, agente di diversi calciatori in orbita nerazzurra. Uno dei nomi caldi del momento in uscita è quello di Radu, ma occhio anche ad altre situazioni. L’agente cura gli interessi anche di Dimarco, così come quelli di Sensi e Gagliardini.

All’uscita, ecco le sue dichiarazioni all’inviato di Calciomercato.it: “Abbiamo parlato di un nome nuovo. Dimarco rimane. Sensi? Anche lui. Restano tutti i miei assistiti. Sensi sta bene, è contento per Pessina: hanno un bellissimo rapporto”.