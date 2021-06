In diretta a CMIT TV, il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu e Fabrizio Biasin hanno raccontato retroscena e dettagli della trattativa Inter-Calhanoglu, oltre che l’addio di Demiral



Hakan Calhanoglu sarà un giocatore dell’Inter nelle prossime ore. Questa mattina l’ormai ex numero 10 del Milan, reduce dalla deludente avventura con la Turchia a Euro 2020, ha svolto le visite mediche con i nerazzurri. Una trattativa lampo per certi versi che è nata in maniera improvvisa e si è conclusa in maniera altrettanto rapida con un contratto triennale a cifre comunque molto importanti. Marotta è andato su Calhanoglu visti i tempi lunghi di Eriksen, che dovrà fare i conti con un futuro totalmente incerto.

Ospiti a CMIT TV, il giornalista e presentatore turco Yagiz Sabuncuoglu – esperto di mercato e popolarissimo in Turchia anche sui social – ci ha parlato dei motivi alle spalle della trattativa Inter-Calhanoglu, ma anche dei malumori di Merih Demiral alla Juventus. Secondo lui il difensore andrà via dai bianconeri. Con lui Fabrizio Biasin, che ha aggiunto ulteriori dettagli all’operazione Calhanoglu.