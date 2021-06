Joao Mario è ancora di proprietà dell’Inter. Il suo contratto coi nerazzurri da quasi 3 milioni di euro scade a giugno 2022

A meno di sorprese, ovvero di rilanci, il futuro di Joao Mario non sarà allo Sporting CP. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano quanto già trapelato in queste ore, ovvero che si è interrotta la trattativa tra l’Inter e il club portoghese per il cartellino del classe ’93. Fonti interpellate riferiscono che non sembrano esserci più i margini per una intesa, a causa verosimilmente della ampia distanza tra domanda e offerta.

A quanto pare i ‘Leoes’, tornati quest’anno a vincere la Liga Nos anche grazie al prezioso contributo di Joao Mario, non vogliono andare oltre i 5 milioni di euro bonus inclusi, a fronte di una richiesta minima di 8 milioni. Ricordiamo che la volontà del 28enne, legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2022, era quella di restare alla corte di Amorim, tanto che aveva già accettato di ‘spalmare’ su più anni il suo ingaggio di quasi 3 milioni.

Calciomercato Inter, da Villarreal e Valencia al Nizza: le possibili destinazioni di Joao Mario

Ora entourage e Inter intensificheranno il lavoro, già iniziato da alcuni giorni, per cercare una nuova soluzione. Occhio alla Spagna, nella fattispecie a Villarreal e Valencia, ma anche alla Francia con il Nizza che sarebbe molto interessato. Nelle ultime ore sarebbe emerso pure l’interesse dei turchi del Besiktas. L’Inter non può cederlo a meno di 6 milioni, altrimenti farebbe minusvalenza.