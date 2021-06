CM.IT | Calciomercato Milan, dopo Calhanoglu: il punto su Rafinha

Rafinha è stato accostato al Milan per il post Calhanoglu. Nessun contatto ufficiale: ecco come stanno le cose

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. A sorpresa, al termine di una trattativa lampo, il fantasista turco ha scelto i nerazzurri, legandosi a parametro zero ai rivali cittadini del Milan con un contratto triennale. Nel club rossonero è così iniziata la ricerca di un sostituto, e tra i vari nomi circolari c’è anche quello dell’ex Inter Rafinha, attualmente al PSG. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Brahim Diaz vuole il Milan, ma senza diritto di riscatto

CM.IT | Rafinha-Milan, nessun contatto ufficiale: le ultime

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno in Italia di Rafinha, dopo l’esperienza di sei mesi con i nerazzurri. La Serie A e Milano hanno lasciato un ottimo ricordo nel ragazzo, ma ad oggi, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non si registrano contatti ufficiali tra la dirigenza rossonera e l’entourage del mancino del PSG. Ci sono stati solo sondaggi indiretti tramite intermediari, ma ad oggi non è stata avviata alcuna trattativa.