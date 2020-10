Calciomercato, da Juve e Inter a Napoli e Milan: gli ultimi colpi scudetto

Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e Milan: le cinque squadre ad oggi più quotate per la vittoria finale nel campionato italiano di Serie A cercano gli ultimi colpi per chiudere questa insolita finestra di calciomercato

E’ stato un settembre strano, un mese, solitamente legato all’inizio delle competizioni nazionali ed internazionali, diventato improvvisamente il fulcro del calciomercato della stagione 2020/2021, anche e soprattutto in Serie A. Sono al momento cinque le squadre più quotate per una vittoria finale del campionato italiano: Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e Milan. Quali saranno gli ultimi botti di calciomercato delle nostre big?

Calciomercato Juventus, Chiesa e gli esuberi | Le ultime

Il mercato della Juventus di Andrea Pirlo, fermata all’Olimpico dalla Roma di Paulo Fonseca per 2-2, ruota principalmente intorno al nome di Federico Chiesa, esterno destro della Fiorentina. Il figlio d’arte è un pallino di Fabio Paratici, dirigente della Vecchia Signora, che vorrebbe portarlo alla Continassa per completare la batteria di laterali. I bianconeri sono molto attivi anche in uscita, con Sami Khedira e Daniele Rugani che sembrano pronti a lasciare Torino dopo essere arrivati entrambi nell’estate del 2015. Per il tedesco si prospetta una rescissione, mentre per l’ex Empoli c’è il Valencia.

Calciomercato Inter, Kante è il sogno di Conte. Attenzione anche agli esterni

N’Golo Kante resta il grande sogno di Antonio Conte che, in queste ultime battute di calciomercato, spera ancora nell’ultimo regalo da parte della dirigenza nerazzurra. Per sbloccare l’arrivo del francese sono comunque necessarie delle cessioni importanti. Attenzione alla situazione di Marcelo Brozovic, ieri partito dalla panchina, mentre Milan Skriniar, accostato al Tottenham di Mourinho, sembra destinato a restare in nerazzurro. Sugli esterni Conte spera ancora in un profilo come quello di Marcos Alonso, ma molto dipenderà dalle operazioni delle ultime ore di mercato. Una di queste è sicuramente legata al nome di Radja Nainggolan, vicino al ritorno al Cagliari di Tommaso Giulini.

Calciomercato Milan, Pioli cerca il suo difensore centrale. Speranza Bakayoko

Il centro del calciomercato del Milan è la caccia al difensore centrale. Il nome di Nikola Milenkovic, stellina della Fiorentina di Rocco Commisso, sembra essere un po’ tramontato, mentre sono salite le quotazioni di Nastasic, proprio ex giocatore della società viola, e Takehiro Tomiyasu, sorpresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Non solo, attenzione anche al nome dal Real Madrid. Stiamo parlando dello spagnolo Nacho, che può lasciare i Blancos con un trasferimento in prestito. Intanto, il nome caldo a centrocampo resta sempre quello di Tiemoué Bakayoko, mediano di proprietà del Chelsea di Frank Lampard. Su di lui c’è anche il PSG, ma il Milan spera in un’apertura last minute dei Blues nelle ultime ore di mercato. Chance quasi pari allo zero invece per la suggestione Rudiger.

Calciomercato Napoli ed Atalanta, azzurri (quasi) al completo. Gasperini valuta le condizioni di Piccini

Negli ultimi giorni, il Napoli di Gennaro Gattuso ha seguito con attenzione Boubakary Soumaré avanzando anche una proposta al Lille, ma l’affare è davvero di difficile realizzazione. Resta inoltre viva la pista che porta a Matias Vecino, centrocampista uruguaiano di proprietà dell’Inter. L’ex Fiorentina è un vecchio pallino di Gattuso.

In casa Atalanta i discorsi di mercato sono invece legati al profilo di Cristiano Piccini, esterno destro arrivato dal Valencia. Il giocatore non sembra pienamente in condizione e, il club orobico, avrebbe bloccato Depaoli dalla Sampdoria nel caso in cui l’ex Villarreal non dovesse convincere dal punto di vista fisico. Il vero colpo per l’Atalanta sarà però il ritorno di Josip Ilicic, stella dei nerazzurri, che sta recuperando dopo un estate lontano dalla sua squadra.

