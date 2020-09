Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: si complica la pista Soumaré, affare low cost in mediana

Boubakary Soumaré del Lille è il primo obiettivo del Napoli per completare la rosa. L’assenza di cessioni rende l’affare molto complesso.

Il Napoli continua la ricerca del sesto centrocampista, l’uomo che deve completare la rosa. Come vi abbiamo raccontato, Boubakary Soumaré, classe ’99 del Lille è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il tentativo fatto negli ultimi giorni dal club azzurro difficilmente si tradurrà in un trasferimento in azzurro. Fonti vicine al Lille confermano che il tentativo del Napoli c’è stato ma che il “deal” non è chiuso. E che difficilmente arriverà: sponda Napoli si sottolinea come Soumaré sia ritenuto il giocatore perfetto per la rosa a disposizione di Gattuso, piace da matti a tutta l’area tecnica, ma al momento rasentano lo zero le chance di portarlo in azzurro nei prossimi pochi giorni di mercato: la liquidità del club è molto bassa, anche l’impegno di risorse future diventa complesso. Inoltre, il Lille aspetta ancora che Psg, Arsenal, Newscastle ed anche Tottenham si facciano avanti.

Giuntoli cerca il colpo last minute a prezzi contenuti

Il Napoli continua a guardare al mercato francese con interesse per la ricerca di un centrocampista che non superi i 10 milioni di costo. In Ligue 1 c’è qualche Mister X al quale si punta, così come resta viva la pista Vecino.