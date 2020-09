Il Napoli ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati dal gruppo-squadra in seguito alle positività in casa Genoa

È arrivato il tanto atteso esito dei tamponi ai quali giocatori e staff del Napoli si sono sottoposti dopo il focolaio in casa Genoa. Come comunicato dal club azzurro attraverso una nota ufficiale, “sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Buona notizia, dunque, per il club azzurro in vista del big match contro la Juventus in programma domenica sera. Si attende ora l’esito del nuovo ciclo di test che saranno effettuati domani, ma il Napoli può tirare un primo sospiro di sollievo.

