Troppo bassa l’offerta del Tottenham per Skriniar: lo slovacco rimane alla corte di Conte insieme a Ranocchia. In arrivo Darmian

L’Inter conferma tutti i big. Oltre a Brozovic ed Eriksen, anche Milan Skriniar non si muoverà da Milano per bocca della dirigenza nerazzurra. Sia Marotta che Ausilio nel pre-gara della trasferta di Benevento hanno escluso l’addio dello slovacco, nei giorni scorsi cercato con insistenza dal Tottenham.

Inter, Skriniar e Ranocchia restano. C’è Darmian per Conte

Stando a ‘Tuttosport’, il club inglese avrebbe messo sul piatto la scorsa settimana ‘solo’ 30 milioni di euro più bonus, a dispetto dei 50-60 milioni che l’Inter chiede per dare il via libera alla cessione dell’ex Sampdoria. Insieme a Skriniar rimarrà alla corte di Conte anche Ranocchia, con il trasferimento al Genoa del difensore italiano che è definitivamente saltato. Il mancato addio di Ranocchia non andrebbe a bloccare però l’arrivo di Darmian: già oggi il duttile laterale del Parma potrebbe sbarcare a Milano per un’operazione da 2,5 milioni di euro. Le due società hanno da tempo trovato l’intesa, con l’Inter che spera di chiudere l’affare prima del match tra gli emiliani e il Verona.

