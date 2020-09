Calciomercato, allarme Gasperini | L’Atalanta corre ai ripari

Svolta in arrivo per quanto riguarda il calciomercato Atalanta in entrata. Dopo le parole di Gasperini, ecco Depaoli dalla Sampdoria

Nella conferenza stampa di ieri Gian Piero Gasperini aveva lanciato l’allarme: “Sono preoccupato dalla situazione di Piccini che da un mese si allena a parte. Dobbiamo capire se può tornare presto, altrimenti andremo in difficoltà”. Evidentemente il terzino preso dal Valencia ne avrà ancora per un bel po’, perché secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Atalanta sarebbe vicina a chiudere l’acquisto di un altro esterno destro. Si tratta di Fabio Depaoli, classe 1997, che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

