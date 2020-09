Lazio-Atalanta, Gasperini: “Ilicic? Non pensavo potesse tornare”

Gasperini ha commentato la vittoria per 4 a 1 contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta dopo il match dell’Olimpico

L‘Atalanta di Gasperini cala il poker. Il tecnico dei bergamaschi ha commentato il 4 a 1 alla Lazio: “Abbiamo creato tanto, nel secondo tempo si poteva fare di più – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Abbiamo tanta consapevolezza, la squadra ha raggiunto degli equilibri che gli permettono di scendere in campo con personalità anche in sfide come queste”.

GOMEZ – “E’ un tuttocampista, un giocatore straordinario che ha raggiunto la sua maturità. Nei momenti decisivi dà quel tocco di genialità che ti fa vincere le partite come queste”.

GOL – “Non ti aspetti che Hateboer faccia due gol di fila come quelli che ha fatto ma è frutto della crescita della squadra, del lavoro. La qualità dei gol che segniamo è data dalla crescita della tecnica non solo perché corriamo…”

ILICIC – “Ero molto scettico nelle settimane scorse. Oggi sono molto più fiducioso, l’evoluzione che c’è stata in queste due settimane è stato notevole. Da domenica si sta allenando con la squadra, è ora sono davvero fiducioso, prima non pensavo potesse tornare quello di prima. Atalanta per lo scudetto? Se recuperiamo Ilicic in avanti siamo forti, siamo migliorati in ogni zona del campo ma di scudetto possono parlare Juventus, Inter e Napoli, noi giochiamo per dare il massimo ma se me lo chiedi fra 20 giornate spero di dirti di sì”.