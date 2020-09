Il calciomercato è agli sgoccioli, Inter e Juventus sono alla ricerca degli ultimi colpi: occhi sul talento ex Napoli vicino a Mourinho

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato estivo, quest’anno decisamente particolare in seguito all’emergenza Covid-19 che ha inevitabilmente ridimensionato gli investimenti anche dei top club. A partire dalla Juventus, con l’Inter che ha sicuramente osato di più ma senza fare follie. In questi giorni è stato particolarmente caldo l’asse con la Premier e soprattutto con il Tottenham di Jose Mourinho, vedi i vari Ndombele e Skriniar oltre a Kante, Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Sia Marotta che Paratici, inoltre, hanno messo gli occhi su un talento ex Napoli che nell’ultima stagione ha fatto grandi numeri in Portogallo.

Calciomercato Inter e Juventus, occhi su l’ex Napoli Vinicius: è vicino al Tottenham

Parliamo di Carlos Vinicius, attaccante del Benfica arrivato lo scorso anno dal Napoli per 16,5 milioni di euro. Brasiliano classe ’95, nell’ultima stagione ha segnato ben 23 gol. Come riporta il ‘Daily Mail’, il Tottenham è molto vicino al suo acquisto in prestito con diritto di riscatto.

I portoghesi stanno cedendo dopo l’addio alla Champions League, per Mourinho è il vice-Kane. Su Vinicius, che ha una clausola rescissoria di 98 milioni di euro, erano piombate anche Juventus, Inter, Manchester United, Chelsea e Wolverhampton. L’ennesimo derby di calciomercato tra le due squadre destinate, almeno sulla carta, a sfidarsi per lo scudetto.

