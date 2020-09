La Roma non molla Smalling e le prossime 24 ore saranno molto calde per definire la trattativa, in un senso o nell’altro

Dopo un’importante fase di stallo, la Roma ha deciso di tornare alla carica per Chris Smalling e nelle ultime ore ha presentato una nuova offerta al Manchester United per il difensore inglese. Una proposta migliorata di alcuni milioni per avvicinarsi ai 18-20 richiesti, che verrà analizzata dai ‘Red Devils’ nelle prossime ore. La trattativa ha visto entrare in scena diversi protagonisti ed è destinata a vivere le sue battute finali prima del weekend, in un senso o nell’altro. Uno degli intermediari dell’operazione, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è atteso nella Capitale giovedì. Il giocatore è stato accostato anche all’Inter in caso di partenza di Skriniar, ma ad oggi il Tottenham sembra molto lontano dalle richieste nerazzurre.

