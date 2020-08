Calciomercato, il punto su arrivi e partenze: nasce la Juventus di Pirlo

Andrea Pirlo è stato nominato nuovo tecnico della Juventus, vediamo tra addii, conferme e nuovi arrivi come sarà la Juve del futuro

Una scelta a sorpresa. Non tanto per l’esonero di Maurizio Sarri, ma per la scelta del sostituto. Andrea Pirlo è stato nominato come nuovo allenatore della Juventus. Una decisione certamente coraggiosa, visto che mai prima d’ora il bresciano si è seduto su una panchina. Pirlo era stato nominato solo poco prima tecnico della formazione under-23, ma l’uscita dalla Champions League ha cambiato, e parecchio, le cose. Come giocherà dunque la Juventus di Pirlo? Chi saranno i volti nuovi e chi invece lascerà il club bianconero? Ecco un punto sulla situazione di quella che sarà la Juve che verrà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Higuain a Matuidi: quanti addii

Ancora resta da capire come vorrà giocare Andrea Pirlo, ma tutti gli indizi portano al 4-3-3. Ecco dunque che si prospetta aria di rivoluzione in casa bianconera. Tanti sembrano infatti i giocatori pronti a dire addio alla maglia bianconera. Il primo è Blaise Matuidi, ormai ad un passo ad approdare in Mls, all’Inter Miami di David Beckham. Il francese sarebbe però solo uno dei tanti nomi nella lista degli esuberi del tecnico bresciano. Nell’elenco ci sono anche Higuain e Khedira, con cui la Juventus sta pensando di rescindere il contratto, in scadenza il prossimo anno, visti i ricchi stipendi e lo scarso mercato.

Oltre a loro però, anche Aaron Ramsey non rientrerebbe nei piani di Pirlo, così come De Sciglio e Douglas Costa, che a bilancio pesa molto. Futuro incerto pure per Bernardeschi, ma anche per Cristiano Ronaldo e Dybala. Il portoghese è corteggiato strenuamente dal Paris Saint-Germain. Ad Agnelli avrebbe chiesto garanzie sulla competitività della squadra e i transalpini sarebbero pronti ad approfittarne in caso di eventuali frizioni. Così come recentemente sono spuntate voci su un possibile addio di Paulo Dybala: la ‘Joya’ rischia la cessione per finanziare il mercato.

Calciomercato Juventus, sogno Isco per Pirlo

La priorità resta un attaccante. Il piano della Juventus è chiaro: serve un centravanti e nonostante l’addio di Sarri, Milik resta uno dei favoriti. Il polacco vuole lasciare Napoli e vuole fortemente il club bianconero. Le alternative portano a Raul Jimenez e a Duvan Zapata. Anche se sembra, almeno stando a quanto riferito dalla Spagna, che i bianconeri non abbiano perso le speranze per Mauro Icardi.

Ma in casa bianconera si guarda soprattutto al centrocampo. Il sogno di Pirlo è Isco del Real Madrid. Al momento non c’è nulla di concreto, ma non è da escludere un possibile tentativo di scambio che coinvolga anche Aaron Ramsey. Per la mediana sembra allontanarsi poi l’ipotesi Jorginho, pupillo di Sarri: il nuovo tecnico infatti preferirebbe uno tra Tonali o Locatelli. Non è escluso che, viste le uscite e i risparmi dai tanti ingaggi pesanti, il club non possa tentare un affondo per entrambi. Attenzione anche a Paredes del Psg. Nel frattempo per la mediana spunta anche il nome di Donny van de Beek dell’Ajax, vecchio pallino bianconero.

Capitolo difesa: sembra essere il reparto dove il club interverrà meno, almeno per quanto riguarda i centrali. Sarà da valutare il futuro di Rugani e di Romero, che rientrerà dal Genoa. L’argentino potrebbe essere inserito in un possibile scambio. Serve invece necessariamente un terzino sinistro che possa fungere da alternativa ad Alex Sandro. Il candidato numero uno, in questo senso, è Emerson Palmieri del Chelsea.

