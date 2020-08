C’è attesa per conoscere la composizione definitiva dello staff di Andrea Pirlo: come vice spunta anche un’altra candidatura a sorpresa

Andrea Pirlo costruisce la sua Juventus. Sabato è arrivato l’annuncio ufficiale, ma già in questi giorni il nuovo tecnico bianconero sta lavorando senza sosta per la sua creatura. Gli aspetti sono molteplici, le decisioni da prendere altrettante, a partire dal calciomercato – in entrata e in uscita – per arrivare allo staff. Pirlo, intanto, si sta dedicando con la società alle indicazioni per lo sfoltimento della rosa, troppo vecchia per il mister, troppo costosa per il club. Non solo, perché nel frattempo l’ex fuoriclasse della Nazionale sta compilando la lista dei desideri per gli acquisti, vedi Tonali o Locatelli oltre ai vari nomi che già circolano in orbita juventina.

Calciomercato Juventus, idea Andreazzoli nello staff di Pirlo

E poi lo staff. Bertelli e Mauri potrebbero diventare i preparatori atletici mentre i vari Pertusio, Filippi, Scirea e Ferrari Bravo dovrebbero essere confermati. Oltre al possibile innesto di Antonio Gagliardi, però, è molto probabile l’arrivo di una figura più esperta, ex calciatore, anzi un ex compagno di Pirlo. Si è parlato di Baronio, Barzagli, Matri: tra questi potrebbe nascondersi un altro dei componenti dello staff. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, però, è sempre caccia al ‘terzo uomo’, l’ultimo – non per importanza – degli assistenti del nuovo allenatore della Juventus. L’ultima ipotesi è quella che porta a una sorpresa, ovvero Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico di Empoli e Roma, al Genoa nelle prime 8 partite del campionato appena concluso, sarebbe l’identikit ideale, vista la grande esperienza, competenza, e l’abitudine anche al ruolo di collaboratore tecnico.