Le ultime sullo staff di Pirlo alla Juventus, da Baronio a Barzagli

Ufficializzato il suo approdo alla Juventus, Andrea Pirlo è al lavoro per organizzare lo staff che lo seguirà nell’importante avventura. In queste calde ore di metà agosto si stanno dunque valutando svariati profili. Giungono infatti importanti novità sulle persone che potrebbero lavorare con il giovane allenatore, dal vice Roberto Baronio ad Andrea Barzagli: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Juventus, da Baronio a Mauri: lo staff di Pirlo

Il secondo di Pirlo, riporta ‘Tuttosport’, sarà Roberto Baronio, reduce dall’esperienza negativa con la Primavera del Napoli. Per il ruolo di responsabile dei preparatori atletici, invece, sarebbero in corsa Paolo Bertelli, ora alla Sampdoria, club dal quale potrebbe svincolarsi, e Giovanni Mauri, ex preparatore storico di Carlo Ancelotti. Confermati, invece, Claudio Filippi, allenatore dei portieri, e i preparatori Andrea Pertusio, Enrico Maffei e Duccio Ferrari Bravo. Dalla Nazionale dovrebbe arrivare il match analyst Antonio Gagliardi, classe 1983, allenatore esperto di tattica e di “big data”, che alla Juventus svolgerà invece il ruolo di collaboratore tecnico. Confermato il responsabile match analyst Riccardo Scirea. Sui nomi di Andrea Barzagli e Alessandro Matri, infine, non ci sono ancora conferme circa il ritorno in bianconero con ruoli diversi.

