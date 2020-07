Calciomercato Inter, la rivoluzione di Conte | Quanti addii in vista!

Conte sembra essere rimasto deluso dalle recenti prestazioni dell’Inter ed avrebbe già indicato i possibili partenti per l’estate: le ultime.

L’Inter si trova ad affrontare il periodo più difficile della gestione Conte. Il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Bologna, arrivati entrambi a ‘San Siro’, rischiano di lasciare degli strascichi importanti. Il nervosismo dei nerazzurri dalla ripresa del campionato, figlio di una crescente insicurezza, è riscontrabile anche nelle tre espulsioni ricevute nelle ultime quattro partite. Anche contro i ‘Felsinei’, l’Inter non ha saputo reagire ad un errore -il rigore sbagliato da Lautaro– e, seppur in superiorità numerica, è andata in difficoltà. Una debolezza caratteriale che non è mai stata un problema nelle squadre del tecnico salentino. Per questo motivo, dopo la sconfitta di ieri sera, Conte ha messo tutti in discussione. La rosa nerazzurra sarà sotto esame in questo finale di stagione, in cui diversi giocatori dovranno dimostrare di meritarsi di far parte del club meneghino anche nella prossima stagione. Il progetto dell’Inter, nonostante le recenti frenate, rimane ambizioso ed il prossimo calciomercato sarà determinante in questo senso. Nel frattempo, facciamo il punto sulla situazione in uscita dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Lautaro sempre in bilico | Sanchez sotto esame

La sconfitta subita in superiorità numerica contro il Bologna potrebbe aver già condannato alla cessione diversi giocatori dell’Inter. Un avvelenato Antonio Conte, infatti, avrebbe indicato sei nomi in uscita alla società meneghina. Innanzitutto, però, c’è ancora da definire la situazione di Lautaro Martinez. Il pressing del Barcellona per l’attaccante argentino sembra essersi raffreddato nelle ultime settimane, con l’Inter che non sembra disposta a fare sconti rispetto alla clausola da 111 milioni di euro. Le dichiarazioni di Marotta, prima della partita contro gli emiliani, hanno aperto alla possibilità che il ‘Toro’ rimanga a Milano anche nella prossima stagione. In caso di un assalto più deciso da parte dei blaugrana, però, Lautaro sarebbe entusiasta all’idea di raggiungere Lionel Messi: l’attaccante argentino, perciò, rimane il nome più caldo del mercato in uscita nerazzurro.

Uno dei calciatori maggiormente sotto esame in questo finale di stagione sarà Alexis Sanchez. Il rendimento dell’attaccante cileno è stato altalenante in questa ripresa del campionato, passando dalla prestazione monstre contro il Brescia a partite totalmente anonime. Senza mezze misure il ‘Nino Maravilla’, che nelle prossime settimane dovrà guadagnarsi il riscatto. Marotta vorrebbe avere uno sconto dal Manchester United: 20 milioni, infatti, sembra essere il massimo a cui i nerazzurri si vogliono spingere per Sanchez. La discontinuità dell’attaccante cileno, però, avrebbe fatto sorgere diversi dubbi in Antonio Conte: il tecnico salentino non sarebbe convinto di riscattarlo.

Calciomercato Inter, da Godin a Gagliardini | Ecco gli ‘esuberi’ di Conte!

Accolto con tutti i fasti del caso l’estate scorsa, dopo un anno Godin potrebbe già essere ceduto dall’Inter. Il centrale uruguaiano non è riuscito ad inserirsi nei meccanismi tattici di Conte ed ha dimostrato un limite nei confronti della difesa a tre. Adesso c’è anche il suo nome fra i possibili partenti indicati dal tecnico nerazzurro. Marotta, infatti, vorrebbe alleggerire il monte ingaggi dell’Inter e l’ex Atletico percepisce 5 milioni netti annui più bonus. Su Godin resta vivo il pressing del Lione, con il presidente Aulas che ha confermato l’interesse del club transalpino. Nonostante le smentite dell’uruguaiano, il suo destino sembra sempre più lontano da Milano.

L’acquisto di Achraf Hakimi, ufficializzato settimana scorsa, sembra aver allontanato definitivamente il riscatto di Victor Moses. L’esterno nigeriano resterà in nerazzurro fino ad agosto, poi rientrerà al Chelsea. Anche Biraghi, nonostante alcune buone prestazioni, potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina o, almeno per il momento, non sembra essere una priorità in casa Inter. Il reparto in cui Conte vuole effettuare il restyling più importante è senza dubbio il centrocampo: Gagliardini, Vecino e Borja Valero hanno la valigia in mano. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza al termine della stagione e non verrà riscattato dai nerazzurri. Discorso differente per gli altri due centrocampisti: l’uruguaiano ha mercato -già a gennaio è stato ad un passo dalla cessione- e verrà utilizzato per fare cassa e anche l’ex Atalanta ha diversi club interessati. Restano, poi, da definire i prestiti di Perisic e Nainggolan: il Bayern starebbe riflettendo se riscattare o meno il croato, mentre il Cagliari vorrebbe riuscire ad acquistare definitivamente il ‘Ninja’.

Riccardo Meloni

