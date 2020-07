Dybala incanta e trascina la Juventus nella volata scudetto. Manca però l’intesa sul rinnovo, con la ‘Vecchia Signora’ comunque fiduciosa sul buon esito della trattativa

Paulo Dybala sempre più decisivo nella volata scudetto della Juventus. Il numero dieci va a segno da cinque gare consecutive in campionato: gol spettacolari e mai banali, quasi sempre a sbloccare la contesa per la squadra di Sarri. Decisivo come e più di Cristiano Ronaldo, con la ‘Joya’ che grazie alla rete nel derby contro il Torino ha raggiunto Michel Platini a 68 reti in maglia bianconera nel campionato di Serie A.

Juventus, Paratici accelera per Dybala: le ultime sul rinnovo

Dybala per squalifica salterà la sfida di domani sera a San Siro con il Milan, ma può sorridere per un rinnovo che è sempre più vicino con la ‘Vecchia Signora’. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti tra Paratici e l’agente dell’ex Palermo Antun si sarebbero intensificati nelle ultime settimane per arrivare alla fumata bianca. Mancherebbe ancora l’intesa, ma la dirigenza della Continassa è fiduciosa sul prolungamento di Dybala. Il numero dieci firmerebbe fino al 2024 o 2025, con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro rispetto ai 7,5 attuali.

