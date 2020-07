Paulo Dybala sempre più protagonista nella Juventus: l’argentino ancora a segno nel derby, si è conquistato sul campo il rinnovo

Tutta Joya: la Juventus batte il Torino nel derby ancora una volta nel segno di Dybala. Insostituibile il numero 10 bianconero da quando la squadra di Sarri ha ripreso a giocare dopo la sospensione per il Covid-19. Una Juve trascinata dall’argentino che si è caricato sulle spalle la squadra proprio nel momento più difficile, dopo la sconfitta con il Napoli in coppa Italia. Sembrava il segnale di fine ciclo, è stata la svolta per la ripartenza, con il marchio indelebili proprio di Dybala. In gol contro il Bologna, replica al Lecce e poi cartellino timbrato anche contro Genoa e Torino, quattro partite consecutive in gol a cui aggiungere anche la rete con l’Inter prima dello stop. Nelle ultime tre occasioni è stato proprio lui a sbloccare il match, mettendo le gare in discesa per la formazione di Sarri.

E dire che appena un anno fa, tra Dybala e Juventus sembrava un matrimonio vicino al divorzio. L’argentino non era più centrale nel progetto di Sarri e i tentativi di cederlo sono stati diversi: vicino allo United, poi la trattativa con il Tottenham e alla fine la permanenza in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Torino, Sarri: “Dybala-de Ligt, non è un dramma”

Juventus, le cifre del rinnovo di Dybala

Le difficoltà di inizio stagione sono ora un ricordo lontano. L’intesa con Ronaldo è arrivata all’improvviso: i due ora si cercano e si trovano, segnano e si abbracciano. Dybala è tornato centrale nel progetto Juve, da vero numero 10 ed allora il rinnovo diventa quasi automatico. Se ne parla da tempo, presto potrebbe esserci la fumata bianca con un ingaggio rivisto verso l’alto. Attualmente in scadenza nel 2022, Dybala potrebbe prolungare fino al 2025 con stipendio superiore ai 12 milioni di euro, bonus compresi.

Reggiani a CM.IT: “Dybala più forte di Ronaldo e Messi” – Guarda il video