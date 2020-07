Gabriel Jesus nel mirino di Juventus e Inter per la sessione estiva del mercato. Il Manchester City lo valuta almeno 70 milioni di euro

Juventus e Inter possono aprire ad un nuovo duello sul mercato. Gabriel Jesus fa gola sia a Paratici che all’ex gemello Marotta, con l’attaccante brasiliano che potrebbe scatenare la sfida tra le due antagoniste nella prossima sessione estiva. La Juve è a caccia di un centravanti di caratura internazionale per sostituire Higuain, mentre l’Inter potrebbe virare sul classe ’97 del Manchester City in caso d’addio di Lautaro Martinez.

Guardiola non vorrebbe privarsi del suo gioiello, con il club inglese che avrebbe fissato comunque il prezzo del giocatore stando al ‘Manchester Evening Standard’. Ci vorranno infatti almeno 70 milioni di euro per intavolare una trattativa con il City per il nazionale verdeoro. Gabriel Jesus è attualmente sotto contratto fino al 2023 e nella stagione in corso ha segnato 18 reti (con 11 assist) in tutte le competizioni.

