PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-CHIEVO: Simeone sbaglia tutto, decide Birsa

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

30/04/2017 17:05

PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-CHIEVO: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Chievo espugna il campo del Genoa. Aveva cominciato meglio la formazione di Juric: dopo un brutto errore su calcio di rigore di Simeone, sul finale di primo tempo aveva segnato Pandev. Nella ripresa vengono fuori i clivensi, superiori sul piano dell'intensità, e in rete con Bastien e Birsa.

GENOA

Lamanna 6 – Sulle reti può fare poco o niente, bene sulle uscite.

Munoz 5 – Buon primo tempo, si perde nella ripresa. Dall'87' Pellegri s.v.

Burdisso 5 – Errori in marcatura che pesano nella seconda frazione di gioco.

Gentiletti 5 – Anche lui non brillante nel secondo tempo, aveva fatto meglio in avvio.

Lazovic 6 – Non è perfetto nei primi minuti, cresce nel corso della partita e alla fine si guadagna la sufficienza. Dal 77' Hiljemark 5,5 – Entra per dare maggiore vivacità al reparto avanzato genoano, ma forse è troppo tardi per riuscirci.

Veloso 6 – Lavora diversi palloni in mezzo al campo, trovando spesso lo spazio per verticalizzare.

Rigoni 5,5 – Dopo una prima frazione di gioco giocata con buona intensità, si spegne nella seconda parte della gara.

Laxalt 6,5 – Azione bella sulla corsia e assist perfetto sulla rete di Pandev. E' il più pericoloso del Genoa.

Pandev 6 – C'è tutta la sua esperienza sulla rete che porta in vantaggio la squadra di Juric. Dall'87' Ninkovic s.v.

Palladino 5,5 – Cerca di dare profondità alla squadra, ci riesce a fatica solo nel primo tempo.

Simeone 4,5 – L'occasione del vantaggio passa dai suoi piedi su penalty, esecuzione completamente errata.

All. Juric 5 – Il Genoa continua a non venire fuori dal tunnel e adesso rischia seriamente di farsi risucchiare da Crotone ed Empoli nella bagarre per non retrocedere.

CHIEVO

Sorrentino 6 – Simeone sbaglia completamente il tiro dagli undici metri. Trasmette sicurezza al reparto difensivo.

Depaoli 5 – Dalle sue parti Laxalt si conferma un avversario temibile e difficile da contenere. Espulso per doppio giallo sul finale.

Dainelli 6 – Costretto a uscire per un problema fisico. Dal 19' Spolli 6 – Entra in campo a freddo, fa la sua onesta partita.

Cesar 5,5 – Suo il fallo in area che regala il calcio di rigore al Genoa, fallo netto e ingenuo a due passi dall’arbitro.

Gobbi 6,5 – Preciso l'assist sulla rete di Birsa, solita partita maiuscola sulla fascia.

Radovanovic 6 – Fa una buona cerniera davanti alla difesa.

Castro 6,5 – E' tra i giocatori più vivi della formazione clivense, buona prestazione.

Izco 6 – Match di sacrificio, si alterna abbastanza bene tra le due fasi.

Bastien 6,5 – S'impegna molto, corre e cerca di commettere meno errori possibili in fase di copertura. Segna un bel gol.

Inglese 5 – Poche volte nel vivo del gioco, i compagni lo aiutano poco. Dal 66' Pellissier 6,5 – Non è un caso che con il suo ingresso in campo la fase offensiva del Chievo diventa più vivace e pericolosa.

Birsa 7 – La sua qualità si vede soprattutto sui calci piazzati, perfetto sulla rete del 2-1. Dall'82' De Guzman s.v.

All. Maran 6,5 – I clivensi fanno una bella partita sul piano dell'intensità, conquistando una bella vittoria in rimonta di fronte una squadra in palese difficoltà.

Arbitro: Pairetto 6 – Il rigore in favore del Genoa sembra abbastanza netto, lui lo vede bene perché vicino all'azione. Gestisce al meglio i cartellini gialli.

TABELLINO

GENOA-CHIEVO 1-2

GENOA (3-4-2-1): Lamanna; Munoz (87' Pellegri), Burdisso, Gentiletti; Lazovic (77' Hiljiemark), Veloso, Rigoni, Laxalt; Pandev (87' Ninkovic), Palladino; Simeone. A disp: Faccioli, Zima, Beghetto, Biraschi, Brivio, Cataldi, Cofie, Morosini, Orban. All. Juric

CHIEVO (4-1-2-1-2): Sorrentino; Depaoli, Dainelli (19' Spolli), Cesar, Gobbi; Radovanovic; Castro, Izco; Bastien; Inglese (66' Pellissier), Birsa (82' De Guzman). A disp: Seculin, Bressan, Cacciatore, Frey, Gakpe, Gamberini, Kiyine, Troinani. All. Maran

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

Marcatori: 43' Pandev (G), 60' Bastien (C), 70' Birsa (C)

Ammoniti: 68' Radovanovic (C), 68' Gobbi (C), 78' Depaoli (C), 83' Laxalt (G)

Espulsi: 91' Depaoli (C)