Pescara-Roma, 'lite' per il caso Dzeko. Spalletti a Panucci: "Hai pensieri limitati"

24/04/2017 23:28

PESCARA ROMA/ Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' al termine di Pescara-Roma. Impossibile, per lui, non parlare del battibecco avuto con Dzeko al momento della sostituzione: "Mi ha detto fai il furbo? Non me ne ero accorto. Negli spogliatoi ci siamo abbracciati. Meno male che non ha preso la direzione della panchina perché è bello grosso".

Panucci, dallo studio, gli fa notare che la sostituzione di Dzeko, a suo parere, è stata "ingiusta". Pronta la replica di Spalletti: "Ho avuto paura che venisse in panchina, lui è un bello grosso. Dentro lo spogliatoio ci siamo baciati e si riparte. Se capisce quale è il senso diventa tutto più facile, altrimenti è uguale. La sostituzione la faccio perché lo devo preservare e non abbiamo un altro come lui. Poco corretta lo dici tu, ho tre partite fondamentali e senza di lui non le voglio giocare, posso fare ragionamenti diversi sul 4-1. Posso dire che hai pensieri da allenatore limitati".

Panucci non ci sta e rilancia: "Ho solo detto che era poco corretto, lei invece mi ha offeso". E Spalletti: "Mi hai detto che ho avuto un comportamento scorretto. Io ti dico che l’ho tolto perché domenica ho il derby, poi il Milan e la Juve, voglio giocarle con lui perché è l’unico centravanti che ho. Eppure mi conosci da 10 anni… Prima di darmi dello scorretto chiedimi il perché ho tolto Dzeko. La scorsa settimana ho scorso ho tolto Manolas, oggi è toccato a Emerson e Paredes. Servono gol per vincere le partite. Che scorretto…"

Nel finale, Spalletti chiude così il battibecco con Panucci: “Christian, ti voglio bene!”. La replica dell’ex giallorosso: “Mi piace litigare con te”.

S.F.