Inter-Milan, Pioli: "Che delusione! Non sono preoccupato del mio futuro"

15/04/2017 14:57

INTER MILAN PIOLI / Stefano Pioli mette nel mirino Orsato ma anche la sua squadra dopo il pareggio beffa nel derby col Milan che impedisce all'Inter di scacciare la crisi e rientrare in zona Europa League: "Il quarto uomo mi ha comunicato che la partita sarebbe finita al 51' e mezzo... Però le partite finiscono quando l’arbitro fischia. La colpa è nostra sul gol di Zapata, dovevamo essere più attenti e rimanere in partita fino all'ultimo secondo - le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di 'Premium Sport' - Sicuramente è un peccato perché, pur con qualche difficoltà, il match si era messo dalla nostra parte. E' stata una partita sofferta: all'inizio abbiamo provato, riuscendoci, ad essere aggressivi lasciando al Milan solo qualche spazio per il contropiede".

Inter-Milan, Pioli: "Europa League ancora possibile. Sul mio futuro..."

"Dopo il doppio vantaggio ci siamo coperti provando a giocare di rimessa. In fin dei conti la scelta è stata giusta, peccato per quelle disattenzioni su due palle inattive che ci sono costate caro - ha sottolineato il mister nerazzurro che, i rumors di calciomercato, danno come quasi certo partente a fine stagione - Del mio futuro se ne parla fin troppo, io non sono affatto preoccupato e non dovete esserlo nemmeno voi giornalisti: oggi ci prendiamo una bella delusione, ma l’unico risultato sarà quello che avremo ottenuto a fine campionato. Di questo derby salvo senz'altro la voglia della squadra di vincere e reagire agli ultimi risultati negativi. Certo, il risultato per le news Inter non ci soddisfa, ma adesso dobbiamo essere forti perché da qui a fine stagione ci sono ancora partite importanti. La corsa all'Europa League è ancora aperta".