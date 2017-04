Juventus, Buffon incorona Dybala: "Ormai è un simbolo". E su Zeman...

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

15/04/2017 13:50

JUVENTUS BUFFON DYBALA / La notizia del rinnovo di Paulo Dybala ha fatto felici tutti i tifosi della Juventus, e non solo. Anche nello spogliatoio c'è grande entusiasmo per la riconferma del giovane attaccante argentino e l'investitura arriva proprio dalla voce più autorevole di tutte.

Juventus, le parole di Buffon sul rinnovo di Dybala e su Zeman

Si tratta di Gigi Buffon, che in un'intervista a 'Il Centro' ha spiegato come il nuovo accordo con Dybala sia una splendida news Juventus: "E' davvero una bella notizia - dice Buffon, in un'intervista a tutto tondo che prende spunto dalla tragedia di Rigopiano - Paulo per noi è un elemento fondamentale, un simbolo della Juventus, e sapere che lo sarà anche in futuro è il massimo per noi e per i tifosi bianconeri. E non poteva esserci momento migliore, dopo le tante voci di calciomercato e dopo quanto ha fatto vedere martedì sera. Lo caricherà e ci caricherà ancora di più in vista del finale di stagione. Alla Champions ci pensiamo, ma ora dobbiamo prima pensare al campionato e a Pescara". Si parla anche di Zdenek Zeman e dei suoi 'scontri' con la Juventus, ma Buffon prova ad avere parole distensive: "Sono cambiati i tempi e certe dichiarazioni. Meglio lasciar perdere. Spero che emergano altri sentimenti e non l'odio. Mi auguro che ci sia spazio per affetto e stima prima e dopo la partita. Lo sport, il calcio in particolare, deve unire, non dividere".