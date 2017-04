09/04/2017 10:54

CALCIOMERCATO SAMPDORIA ALVAREZ / Sirente argentine per Ricky Alvarez. Portato in Europa dall'Inter che lo prelevò dal Velez nel 2008, il trequartista classe '88 dopo la parentesi al Sunderland milita ora nella Sampdoria dove in questa stagione, soprattutto nel girone di ritorno, sta trovando poco spazio. Così, secondo 'sportmediaset.it', il River Plate starebbe fiutando l'affare e si sarebbe messo sulle tracce del blucerchiato.



L.P.