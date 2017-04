Lazio, possibile intervento per Marchetti: il comunicato UFFICIALE

06/04/2017 19:04

LAZIO MARCHETTI OPERAZIONE / Possibile intervento chirurgico per il portiere della Lazio, Federico Marchetti: come spiegato dal responsabile dello staff medico biancoceleste, Fabio Rodia, il calciatore "ieri ha riportato un trauma distorsivo importante a carico del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale. Stiamo effettuando alcune indagini cliniche e valutando un eventuale ricorso a intervento chirurgico. Ci saranno alcune settimane di stop forzato".

Parlando a 'Lazio Style Radio', il dottore si è soffermato anche sulle condizioni di de Vrij e Biglia: l'argentino durante il derby "ha riportato un trauma elongativo a carico dell'adduttore sinistro, che è stato monitorato con esami diagnostici. Il giocatore è stato sottoposto alle cure specifiche, sta rispondendo bene; lui è integro a livello muscolare e molto disponibile al sacrificio sportivo. Verrà sottoposto nei prossimi giorni a un ulteriore controllo clinico e strumentale: sono ottimista riguardo un suo rapido recupero. Stefan de Vrij ha riportato un affaticamento all'adduttore sinistro, che si portava avanti da alcuni giorni. Abbiamo programmato un trattamento specifico per recuperarlo in tempi ragionevoli. Sta seguendo un percorso personalizzato che andrà avanti per qualche giorno".

B.D.S.