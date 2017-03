Palermo, Zamparini: "Dovessi sentire nostalgia, tornerò"

27/03/2017 16:16

PALERMO ZAMPARINI / Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato di Baccaglini e delle ultime news serie A: "Baccaglini è un bravissimo ragazzo. Non ha esperienza ma grande entusiasmo. E' quello che ormai mi mancava. Ripartire? Dovessi sentire tantissima nostalgia, potrei farlo, magari dai dilettanti. Ho dato tutto al Palermo e in 10 giorni chiuderemo la trattativa".

NAPOLI-JUVE - "Lo scudetto non è in discussione. La Juventus non ha soltanto grande qualità ma anche importanti seconde linee. Non ha bisogno poi di segnare sempre tanto per riuscire a vincere":

INCHIESTA - "Credo la magistratura debba indagare. Non capisco cosa c'entri Rosi Bindi. Le commissioni non servono, esistono solo per dare soldi a chi non sa fare un tubo".

L.I.