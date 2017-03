Palermo, Sorrentino: "Ecco perché litigai con Ballardini. Zamparini ordinò di farmi giocare"

27/03/2017 11:34

PALERMO SORRENTINO / Intervista senza peli sulla lingua quella di Stefano Sorrentino alla 'Gazzetta dello Sport'. Il portiere del Chievo ha affrontato tanti temi, svelando un paio di retroscena sulle news Palermo: "Una carriera intera racchiusa in un anno solo. E' stato stressante, ero capitano e mi sono caricato tanti problemi sulle spalle. Ma in quel marasma abbiamo tenuto il gruppo unito, e con una bella zampata finale siamo riusciti a salvarci". Famoso il litigio con l'allora tecnico del Palermo Davide Ballardini prima del match del 'Bentegodi' contro il Verona: "Qualcuno mise in testa al mister strane idee. Gli avevano riferito che noi italiani gli remavamo contro perché volevamo che tornasse Iachini. Lui ce lo disse, poi sa com’è: uno dice una cosa, uno risponde e andammo allo scontro. E’ stata la prima volta della mia carriera. Ma ho il mio carattere, non mi faccio mettere i piedi in testa. Quando poi lui è tornato ci ha chiesto scusa per metterci una pietra sopra. Quando litigammo non ci fu Zamparini - ha aggiunto Sorrentino - ma fu lui a ordinare a Ballardini di farmi giocare. Ricordo che mi disse al telefono 'Non preoccuparti, tu sei il mio portiere oltre che il mio capitano'. E così fu".

Sorrentino: "Dybala da Pallone d'Oro. E Belotti..."

A Palermo Sorrentino fu compagno di Dybala e Andrea Belotti, adesso due dei giocatori più corteggiati sul calciomercato: "Io e Paulo abitavamo di fronte, con lui c’è un rapporto stretto. E’ la semplicità fatta uomo, ed è rimasto tale nonostante si sia ritrovato con la Juve e l’Europa in mano. E poi è talmente grande in tutto ciò che fa che non mi stupirei di vederlo presto col Pallone d’oro. Andrea è fortissimo. Non si risparmia mai, è bello vederlo giocare per la tenacia e la voglia che ci mette sempre. E parlo da italiano, visto che è il centravanti della Nazionale: spero rimanga in A e continui a farci divertire".

R.A.