Milan, Bacca: "Due mesi complicati. Fiducioso per il finale"

22/03/2017 00:01

MILAN BACCA COLOMBIA / Il Milan ha ritrovato Carlos Bacca. L'attaccante colombiano dopo un periodo complicato è tornato a segnare con continuità. A fermarlo nell'ultima giornata è stato solo la squalifica. Ora c'è la Nazionale ma l'ex Siviglia è pronto a ripartire da Pescara, a suon di gol: "Sono contento per come si sta chiudendo questa stagione - riporta 'Premium Sport' - Dopo aver passato due mesi in cui è stato complicato fare gol. D'altra parte ho continuato a giocare con la fiducia dell'allenatore e di tutta la squadra. Questo è molto importante. Ho avuto il sostengo dei compagni. Grazie a Dio sono riuscito a dare una sterzata e a fare tutto molto bene e per questo sono molto fiducioso per il finale di stagione".

SFIDA ALLA BOLIVIA - "Sappiamo benissimo che dobbiamo vincere 4-0 o 5-0 o 6-0. Chi conosce il calcio sa anche che non sarà una partita facile. Dobbiamo rispettare l'avversario"

M.S.