17/03/2017 18:45

SERIE B LOTITO PRESIDENTE / Claudio Lotito si candida alla presidenza della Lega B: è quanto emerge dal Consiglio che si è tenuto oggi pomeriggio. Il patron della Lazio, presidente e proprietario della Salernitana, in caso di elezione alla guida della Lega B dovrebbe lasciare le quote e la poltrona di numero uno del club campano. Inoltre non potrà essere rieletto consigliere nella Lega Serie A.

B.D.S.