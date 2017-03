Real Madrid, Zidane come Buffon: pericolo Leicester!

16/03/2017 15:16

LEICESTER ZIDANE - Pericolo Leicester, non solo per Buffon. Anche Zinedine Zidane non sottovaluta i campioni d'Inghilterra in vista del sorteggio dei quarti di Champions League: "Il Leicester è riuscito finora nell'impresa di sovvertire ogni pronostico, di raggiungere risultati che nessuno si aspettava - ha dichiarato il tecnico del Real Madrid a 'Sky Sports' - Nessuno credeva l'anno scorso che potesse restare in testa alla Premier e vincere il campionato, così come in tanti non credevano che avrebbe rimontato contro il Siviglia. Partirà sfavorito con tutte le altre squadre nei quarti e cercherà di approfittare di questa situazione perché a questo punto del torneo tutto può succedere".



G.M.