Chievo-Empoli, Maran: "Amarezza post Milan. Ci siamo evoluti come squadra"

11/03/2017 19:55

CHIEVO EMPOLI MARAN / Il Chievo domani affronterà in casa l'Empoli e Rolando Maran, tecnico dei gialloblu, ha preso parte alla conferenza stampa prima della sfida del 'Bentegodi': "In settimana abbiamo svolto un buon lavoro nonostante un po' di amrezza per quanto successo contro il Milan. Secondo me avremmo meritato un risultato positivo a 'San Siro'. I toscani sono temibili ed ultimamente hanno perso dei punti che invece avrebbero dovuto raccogliere. Come squadra ci siamo evoluti anche rispetto allo scorso anno e la società si sta consolidando grazie al lavoro del Presidente".

